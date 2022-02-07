Блинкен заявил о возможном прогрессе в вопросе особого статуса Донбасса

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украина может быть готова двигаться вперед в вопросе о предоставлении особого статуса Донбассу, если будет согласована необходимая последовательность реализации Минских соглашений. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга, передает УНН.

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“В Минских соглашениях речь идет об особом статусе Донбасса, и я считаю, что при соответствующей последовательности украинцы будут готовы двигаться вперед”, — сказал Блинкен.

Детали

По его словам, общая картина относительно договоренностей сводится к тому, что все стороны должны продвигаться по большинству своих обязательств, чего не видно со стороны РФ.

“Если Россия серьезно относится к выполнению минских соглашений, я думаю, что она найдет сильного партнера в Украине, Франции и Германии, которые помогут ей возглавить эти усилия”, — отметил Блинкен.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что оккупированные Россией территории не получат особого статуса, как этого хотел бы Кремль.

Дополнение

26 января в Париже состоялись переговоры политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина), они длились около восьми часов.

Во время этой встречи политсоветники “нормандской четверки” согласовали совместное коммюнике и поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе.