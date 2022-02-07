ОАСК открыл производство по иску нардепа Деркача против Данилова

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Окружной административный суд Киева открыл производство по иску нардепа Андрея Деркача, в котором он просит признать противоправной “бездеятельность” секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОАСК.

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“Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Андрея Деркача к Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что среди требований иска — признать противоправной бездеятельность Секретаря СНБО Украины, которая, по мнению истца, заключается в уклонении от нормативно-регламентированной совокупности последовательно осуществляемых действий по разработке, согласованию и организации процесса принятия Регламента СНБО Украины.

Истец также просит суд обязать Секретаря СНБО Украины осуществить все необходимые и предусмотренные законодательством действия по разработке проекта Регламента СНБО Украины, его согласования и организации процесса принятия Регламента.

“Суд постановил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон”, — отмечается в сообщении.

Дополнения

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против ряда лиц, в частности нардепа Деркача.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 20 августа ввел санкции против народного депутата Андрея Деркача и супругов Шариев — Анатолия и Ольги и главного редактора издания “Страна” Игоря Гужвы.