Великобритания направит в Польшу дополнительных военных

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Правительство Великобритании направит к Польше дополнительных 350 военнослужащих в рамках усиления восточного фланга НАТО в ответ на агрессивную политику России. Об этом во время пресс-конференции в Лондоне с польским коллегой Мариушем Блащаком заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, информирует УНН со ссылкой на Radio Poland.

Цитата

“Спасибо за это решение. Безусловно, мы примем британских солдат как только это будет возможно. Мы хотим, чтобы британские солдаты действовали, конечно, к востоку от Вислы на территории Республики Польши, на которой сосредоточено наше внимание”, — заявил Блащак.

Детали

Также среди тем переговоров, которые прошли между главами оборонных министерств, была ситуация в Беларуси и вопрос кибербезопасности.

Напомним

Польша создаст специальные кибервойска.