Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,00 -0,1470  EUR: 32,07 -0,2021 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Рак – не приговор: психолог рассказала, как жить и быть счастливым, несмотря на диагноз
Рак – не приговор: психолог рассказала, как жить и быть счастливым, несмотря на диагноз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6390

Великобритания направит в Польшу дополнительных военных

Великобритания направит в Польшу дополнительных военных

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Правительство Великобритании направит к Польше дополнительных 350 военнослужащих в рамках усиления восточного фланга НАТО в ответ на агрессивную политику России. Об этом во время пресс-конференции в Лондоне с польским коллегой Мариушем Блащаком заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, информирует УНН со ссылкой на Radio Poland.

Цитата

“Спасибо за это решение. Безусловно, мы примем британских солдат как только это будет возможно. Мы хотим, чтобы британские солдаты действовали, конечно, к востоку от Вислы на территории Республики Польши, на которой сосредоточено наше внимание”, — заявил Блащак.

Детали

Также среди тем переговоров, которые прошли между главами оборонных министерств, была ситуация в Беларуси и вопрос кибербезопасности.

Напомним

Польша создаст специальные кибервойска.

Источник: УНН
Теги: Польша, военная помощь, Великобритания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.