При вторжении РФ в Украину газопроводу придет конец — Байден

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что российскому газопроводу “Северный поток-2” придет конец, если Россия вторгнется в Украину. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности Берлина ввести санкции против Москвы, информирует УНН со ссылкой на пресс-конференции лидеров США и Германии.

Цитата

“Если Россия вторгнется. Если танки и войска пересекут границы снова, то существованию „Северного потока-2“ придет конец. Я обещаю вам, мы сможем это сделать”, — заявил Байден.

Детали

Президент США не уточнил, каким именно образом “придет конец” российскому газопроводу.

Шольц заявил о готовности ввести санкции против России при ее нападении на Украину. Канцлер Германии добавил, что Москва должна понимать последствия, которые ее ждут в случае агрессии.

“Мы готовы к введению санкций, если произойдет военная агрессия в отношении Украины. Россия должна понимать, что стоит перед лицом серьезных последствий. Мы публично не раскрываем детали этих средств, Россия должна понимать, что ситуация может ухудшаться. Но мы готовим все возможные шаги с нашими партнерами”, — уточнил Шольц.

Напомним

Шольц заявил о готовности ввести санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину.