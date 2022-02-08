Резников назвал наиболее вероятный сценарий провокации РФ

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал наиболее вероятный сценарий провокации России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Резникова в ток-шоу “Свобода слова”.

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“Мне кажется, что самым реалистичным сценарием может быть любая попытка дестабилизации внутри Украины. Потому что в Кремле мечтают о том, что их здесь будут встречать с цветами. Такого не будет при открытой масштабной агрессии”, — заявил Резников.

Детали

Также он отметил, что сценарий, который Россия использовала в 2014 году, сегодня невозможен. Резников подчеркнул, что украинские силовики отрабатывают способы противодействия таким вариантам развития событий.

“Возможность захватить административные здания, воспользоваться пророссийски настроенным населением, как это произошло в 2014 году, используя „зеленых человечков“, уже невозможно”, — добавил он.

Глава Минобороны рассказал, что два дня назад прошли обучение Национальной гвардии, полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По его словам, на следующей неделе в Херсонской области запланированы маневры по освобождению условно захваченных административных зданий или подразделений силовых структур.

“А вот попытка дестабилизации, используя так называемых антивакцинаторов, недовольных экономической политикой или что-то вроде людей, недовольных политическим строем — такой сценарий я рассматриваю как вполне вероятное. И нам надо к нему готовиться, и не дать им такой возможности”, — добавил он.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности ввести санкции против России в случае ее вторжения в Украину.