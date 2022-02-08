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Уха из пяти видов рыб и грушевый пирог: чем угощали Макрона в Кремле

Уха из пяти видов рыб и грушевый пирог: чем угощали Макрона в Кремле

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. На встрече с Владимиром Путиным президента Франции Эммануэля Макрона угощали осетриной, ухой, олениной, а также грушевым пирогом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

В меню было семь блюд. Среди них:

— моченые яблоки с лангустином,
— равиоли со шпинатом,
— уха из пяти видов рыб,
— щербет из имбиря.

Также отмечается, что на горячее был предложен стейк из осетрины с птитимом и оленина с бататом и ежевикой. На десерт подавался грушевый тарт с ванильным мороженым.

Из напитков Путину и Макрону подавали белое сухое вино “Шардоне. Усадьба Дивноморское”, произведенное в России в 2015 году и вино того же производителя “Ребо”, также 2015 года.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры длились более пяти часов.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Кремль, Эммануэль Макрон
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