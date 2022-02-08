Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,00 -0,1470  EUR: 32,07 -0,2021 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Рак – не приговор: психолог рассказала, как жить и быть счастливым, несмотря на диагноз
Рак – не приговор: психолог рассказала, как жить и быть счастливым, несмотря на диагноз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3990

Военная помощь: Резников анонсировал поставки “очень интересных вещей” для Вооруженных сил

Военная помощь: Резников анонсировал поставки “очень интересных вещей” для Вооруженных сил

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина получила согласие США о новых военных поставках. Ожидаются “очень интересные вещи” из стран Балтии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Резникова в ток-шоу “Свобода слова”.

Цитата

“Сегодня мы получили согласие США на поставку очень интересных вещей странами Балтии. И в ближайшее время я надеюсь похвастаться перед вами, что получили то, о чем давно мечтали и просили, а нам когда-то говорили, что это невозможно”, — заявил министр.

Напомним

Резников назвал наиболее вероятный сценарий провокации РФ.

Источник: УНН
Теги: Алексей Резников
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.