Военная помощь: Резников анонсировал поставки “очень интересных вещей” для Вооруженных сил

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина получила согласие США о новых военных поставках. Ожидаются “очень интересные вещи” из стран Балтии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Резникова в ток-шоу “Свобода слова”.

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“Сегодня мы получили согласие США на поставку очень интересных вещей странами Балтии. И в ближайшее время я надеюсь похвастаться перед вами, что получили то, о чем давно мечтали и просили, а нам когда-то говорили, что это невозможно”, — заявил министр.

Напомним

Резников назвал наиболее вероятный сценарий провокации РФ.