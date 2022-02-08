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Встреча Шольца и Байдена: детали переговоров

Встреча Шольца и Байдена: детали переговоров

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели встречу в Белом доме. Лидеры обсудили ряд вопросов, в том числе угрозу вторжения РФ в Украину. Об этом говорится на сайте Белого дома, информирует УНН.

Детали

Байден подтвердил свою приверженность дальнейшему укреплению американо-германских отношений и сотрудничеству с новым канцлером для углубления трансатлантического партнерства.

“Лидеры обсудили текущие дипломатические усилия и усилия сдерживания в ответ на продолжение военного наращивания России на границах Украины, подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и не допущение использования Россией энергии в качестве оружия”, — говорится в сообщении Белого дома.

Также лидеры обсудили председательство Германии в G7, принятие более решительных совместных действий для прекращения пандемии COVID-19, восстановление безопасности в области здравоохранения, преодоления климатического кризиса и поддержки инклюзивного глобального экономического восстановления.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности ввести санкции против России в случае ее вторжения в Украину.

Источник: УНН
Теги: Джо Байден, переговоры
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