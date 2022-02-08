Макрон после визита в РФ увидел шанс для дипломатии

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон, на фоне наращивания российских войск на украинских границах, считает, что вариант для дипломатического решения есть, и достичь результатов можно. Об этом он заявил по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве, 7 февраля, пишет УНН со ссылкой на DW.

Цитата:

"Я уверен, что мы достигнем результатов, даже если это будет нелегко", - заявил Макрон.

С его слов, для этого необходимо "строгое и полное" выполнение плана по урегулированию ситуации на Донбассе, который предусматривает шаги и со стороны Киева, пишет издание.

Детали

Он напомнил о необходимости полного выполнения Минских соглашений. А также заявил, что безопасность Европы и отказ странам в праве вступать в НАТО несовместимы.

По словам президента, новую архитектуру европейской безопасности нельзя строить путем отказа той или иной стране в праве вступления в НАТО.

В свою очередь, Путин предположил, что предложения Макрона могут стать основой для прогресса в решении конфликта. Россия сделает все возможное, чтобы найти компромиссы, которые устраивают все стороны, заявил российский президент.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры длились более пяти часов.

По итогам переговоров Макрон также заявил, что США, ЕС и НАТО продолжат переговоры по деэскалации ситуации вокруг Украины и сказал, что ближайшие дни станут решающими.

Он также заявил, что гарантии безопасности необходимо предоставить Украине и всему региону.

8 февраля Макрон будет в Украине.