Германия готова продолжать финансировать экономическую стабилизацию Украины - Шольц

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Германия готова и в дальнейшем выделять крупные суммы на экономическую стабилизацию Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время совместного брифинга с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата:

“Мы обеспечиваем очень и очень большую часть финансовой поддержки Украины… Мы готовы продолжать вносить этот вклад", — заявил Шольц.

Он добавил, что Германия предоставила Украине около 2 миллиардов долларов.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности ввести санкции против России в случае ее вторжения в Украину.

Кроме того, Шольц заметил в конфликте вокруг Украины "улучшение ситуации, что растет".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.