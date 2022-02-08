CNN: встречу главы МИД Германии и Зеленского отменили из-за разногласий по оружию

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Встречу президента Украины Владимира Зеленского с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок отменили из-за разногласий по поставкам оружия. Об этом пишет CNN, ссылаясь на источник в украинском правительстве, сообщает УНН.

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Как сообщил источник, встреча была отменена из-за отказа Германии оказывать военную помощь Украине. Кроме того, Киев возмутило то, что Бербок не дала ответа на вопрос — откажется ли Германия от газопровода "Северный поток - 2" в случае вторжения России в Украину.

Цитата

"Многие в Восточной Европе и в Киеве все чаще рассматривает Германию, как союзника России, а не союзника Запада. И они так себя ведут - посмотрите на бывшего канцлера Шредера", - заявил собеседник телеканала.

Как сообщили, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN заявил, что об отказе Зеленского встречаться с Бербок ничего не знает.

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7 февраля федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок начала визит в Украину и встретилась с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебою.

Позже стало известно, что Бербок не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, несмотря на опубликованные ранее планы.

По словам источников, вместо встречи с Зеленским у Бербок запланирована встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Причиной, по которой встреча не состоится, назвали трудности с графиками.



