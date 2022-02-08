Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Нижняя палата парламента Японии приняла резолюцию, которая осуждает любые попытки силой изменить статус-кво Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kyodo News.

Детали

В резолюции отметили, что Токио "серьезно обеспокоен и всегда с украинским народом, который надеется на стабильность своей страны и региона".

Палата представителей Японии призвала заинтересованные страны как можно быстрее восстановить стабильность в районах вокруг Украины с помощью дипломатии и подчеркнула, что "любое изменение статус-кво с помощью силы недопустимо".

Также парламентарии обратились к правительству премьер-министра Фумио Кисиды сделать все возможное для достижения мира.

"Мы настойчиво призываем правительство воплотить наши надежды, сотрудничать с международным сообществом, использовать все дипломатические ресурсы и сделать все возможное для ослабления напряженности в Украине и скорейшего достижения мира", - говорится в резолюции.

Напомним

На прошлой неделе верхняя палата польского парламента единогласно приняла резолюцию о политической и финансовой поддержке Украины.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

В России отрицают планы вторжения в Украину.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО, а на российско-украинской границе не пройдут военные учения стран Альянса.