Зеленский отозвал закон, который "не соответствовал Минским соглашениям" – Макрон

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Москве заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект, который якобы "не соответствовал Минским соглашениям", передает корреспондент УНН.

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"Хочу поприветствовать усилия президента Зеленского, в частности конкретные обязательства, которые он взял на себя в рамках этого формата. В частности, отозвать закон, который не соответствовал Минским соглашениям, и президент Путин об этом упомянул. Этот закон был отозван по инициативе президента Зеленского, и также было получено разъяснение по поводу того, что имеется в России – законопроекты, которые проедлагаются. Он (Путин – ред.) успокоил нас, что этого не будет, если это не соответствует Минским соглашениям", - сказал Макрон.

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Он не уточнил, о каком документе идет речь, однако можно предположить, что французский президент говорил об основах государственной политики в переходный период.

Документ был отозван украинским правительством в январе прошлого года.

Законопроект предлагает унифицировать подходы как в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и в отношении Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"Эти территории являются временно оккупированными территориями, на которых действуют оккупационные силы и оккупационные администрации Российской Федерации", - сказано в тексте документа. Также он определяет Россию как агрессора.