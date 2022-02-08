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Макрон после переговоров в Москве прибыл в Украину

Макрон после переговоров в Москве прибыл в Украину

Эммануэль Макрон

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон утром во вторник начал свой визит в Украину. Об этом в Twitter сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, пишет УНН.

Цитата:

“Имею честь приветствовать в Киеве Президента Эммануэля Макрона, который прибыл на встречу с Владимиром Зеленским, и министра Жан-Ива Ле Дриана, который встретится с министром Дмитрием Кулебой. Впереди - очень насыщенный день. Добро пожаловать в Украину", - написал посол.

Дополнение

Сегодня, 8 февраля, состоится встреча лидера Франции Эммануэля Макрона с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Переговоры Макрона и Зеленского состоятся в Мариинском дворце. В 13:40 главы государств встретятся с представителями СМИ.

Накануне президент Франции пообщался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Переговоры длились более пяти часов.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон

В тексте упоминаются

Макрон Эмманюэль
Макрон Эмманюэль
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