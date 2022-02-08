МИД Украины упрекнуло Reuters за статью о лидере сепаратистов на Донбассе

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко напомнил агентству Reuters, что на оккупированных частях Донецкой области находятся не сепаратисты, а российская оккупационная администрация. Об этом он написал в Twitter, информирует УНН.

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"Reuters, на Донбассе не сепаратисты, а российская оккупационная администрация. Привлечение внимания к российским прокси создает ложную реальность, подрывает усилия по привлечению России к ответственности за преступления. Когда дело доходит до безопасности Европы, ответственная журналистика играет решающую роль", - написал Николенко.

Контекст

Накануне агентство Reuters опубликовало статью с заголовком "Лидер сепаратистов говорит, что полномасштабная война на востоке Украины может взорваться в любой момент", в которой журналисты цитируют главаря боевиков Дениса Пушилина.

В комментарии Reutes он заявил, что боевики будут вынуждены обратиться к России, если Украина при поддержке западных стран пройдет определенную линию".

Как писал УНН, Украина неоднократно утверждала, что не планирует начинать военную операцию ни на Донбассе, ни в Крыму, ни в другом месте, и сделает все чтобы предотвратить российскую провокацию.

В то же время именно Россия собрала более 100 тыс. военных вблизи украинских границ.