Дестабилизация ситуации в Украине с использованием угрозы силой - Кулеба назвал базовый сценарий России

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Россия не продемонстрировала ни одного усилия по деэскалации ситуации на границе с Украиной, в то же время ее базовый сценарий - угрожать силой, пытаясь дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с главами внешнеполитических ведомств стран Славковского формата (Чехия, Австрия, Словакия), передает корреспондент УНН.

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“Ситуация с безопасностью остается в целом неизменной. Мы не видим никакого отвода со стороны Российской Федерации, отвода их войск от границы Украины. Не видим пока никаких усилий России по деэскалации”, — сказал министр.

“Мы видим, что сейчас базовый сценарий России состоит в попытках дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, с использованием угрозы силой, но еще не самой вооруженной силы”, — добавил он.

Детали

По словам Кулебы, Украина готовится к любым сценариям. Эта война длится с 2014 года, и страна уже много чему научилась, видела много разных шагов со стороны России, отметил он.

“Мы понимаем, что мы должны готовиться к любому сценарию. Именно это мы и делаем”, — сказал дипломат.

В этом контексте, по его словам, чрезвычайно важно, что Украина имеет поддержку друзей и партнеров, в том числе из Чехии, Австрии, Словакии, в дипломатическом сдерживании Российской Федерации.

Что было ранее

Как писал УНН, ранее СМИ сообщили, что Путин перешел к деэскалации относительно Украины, пообещав Макрону не делать никаких новых “военных инициатив” и согласившись вывести тысячи российских военнослужащих из Беларуси после завершения запланированных учений.