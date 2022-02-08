Кулеба на фоне визита Макрона напомнил о "красных линиях" Украины

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Украина настроена на конструктив, но не пересечет собственных "красных линий". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с главами внешнеполитических ведомств стран Славковского формата, отвечая на вопрос относительно ожиданий от визита в Украину французского президента, передает корреспондент УНН.

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Министр сообщил, что сегодня, буквально с этой пресс-конференции, отправится в Мариинский дворец, где у президента Украины начнется встреча с президентом Франции. Министр проведет переговоры со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

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"Безусловно, мы все с интересом ожидаем на те сигналы, которые привез господин Макрон из Москвы. Но я уже неоднократно говорил, что мы открыты к диалогу, мы настроены конструктивно, мы ищем дипломатического решения, но мы не пересечем свои "красные линии" и никто не сможет заставить нас их пересечь", - сказал дипломат.

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Ранее Кулеба заявил, что одна из "красных линий" Украины — никаких уступок в вопросах территориальной целостности Украины, а, следовательно, Донбасс и Крым — это Украина. Вторая — никакого прямого диалога с так называемыми “Донецкой и Луганской республиками".



