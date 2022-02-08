Верещук одобрительно оценила стратегию информационной безопасности Президента

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Владимир Зеленский удачно и убедительно внедряет стратегию информационной безопасности. Об этом в эфире программы "Свобода слова на ICTV" сообщила вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

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"В качестве примера замечу то, сколько чиновников разных государств сейчас посещают Донбасс. Так, уже сегодня на Донбасс поедет министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Я уже не говорю о большом количестве премьер-министров других государств, которые приезжают с подобными визитами в Украину.

Некоторые называют такие визиты попытками представителей других стран поддержать Украину или же сделать это с какой-то собственной, корыстной целью. Зато я считаю, что такие поездки являются плодами усилий президента. Еще два года назад президент чуть ли не за руку брал руководителей других государств, которые приезжали к нам, и ехал с ними на Донбасс. Убеждая их, что нам нужно оружие и защита.

Поэтому такие визиты и такая поддержка являются заслугой людей, которые сегодня на передовой, и, конечно же, нашего руководителя", - пояснила Верещук.

Напомним

Недавно Ирина Верещук обсудила ситуацию на Востоке с послом Великобритании Мелиндой Симмонс.

А в конце декабря прошлого года правительство по инициативе Минреинтеграции упростило пересечение КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе и на админгранице с Крымом.



