В МИД Украины опровергли слухи об отмене встречи Зеленского и Бербок из-за вопросов оружия

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Утверждение о том, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД Германии Аннилени Бербок не состоялась для того, чтобы послать определенный политический сигнал, не соответствуют действительности. Об этом в комментарии УНН заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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"Никакие слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в крепкие отношения Украины и Германии. Утверждение о том, что встреча президента Украины и главы МИД Германии не состоялась, чтобы послать определенный политический сигнал, не соответствуют действительности", - сказал спикер.

Детали

С его слов, благодаря воплощению стратегии сетевой дипломатии сейчас Киев превратился в мировой дипломатический центр.

Большое количество иностранных гостей сейчас посещает Украину, чтобы продемонстрировать солидарность на фоне агрессивных действий РФ. Параллельно проходит много телефонных разговоров и других контактов.

"Президент Владимир Зеленский имеет чрезвычайно насыщенный график, который кроме международной части также включает координацию многих важных процессов внутренней жизни Украины", - объясняет Николенко.

Он напомнил, что во время прошлого визита немецкого министра 17 января президент Украины провел с ней продуктивную встречу.

"По итогам переговоров министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Анналени Бербок Украина и Германия достигли практических договоренностей для активизации взаимодействия по ряду важных вопросов двусторонней повестки дня. И мы не позволим помешать нашему партнерству", - добавил он.

Контекст

7 февраля федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок начала визит в Украину и встретилась с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебою. Позже стало известно, что Бербок не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, несмотря на опубликованные ранее планы.

Как сообщил сегодня американский телеканал CNN, встречу президента Украины с федеральным министром отменили из-за разногласий по поставкам оружия.



