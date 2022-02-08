Пожали друг другу руки и начали встречу: Зеленский принял Макрона в Мариинском дворце

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Мариинском дворце в Киеве начал встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, около 12:45 кортеж президента Франции прибыл под стены Мариинского дворца. На пороге здания почтенного гостя ждал Президент Украины. Лидеры пожали друг другу руки и зашли внутрь помещения.

Позднее пресс-служба офиса Президента сообщила, что встреча двух президентов официально начата. После переговоров, которые состоятся в Мариинском дворце, лидеры государств встретятся с представителями СМИ.

Что было ранее

Президент Франции Эммануэль Макрон утром во вторник начал свой визит в Украину.

Накануне Макрон пообщался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Переговоры длились более пяти часов. К слову, накануне в соцсетях обратили внимание на дистанцию за столом, где проходили переговоры Макрона и Путина.