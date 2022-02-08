Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,00 -0,1470  EUR: 32,07 -0,2021 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Очередное заседание ТКГ состоится 9 февраля
Очередное заседание ТКГ состоится 9 февраля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13710

Пожали друг другу руки и начали встречу: Зеленский принял Макрона в Мариинском дворце

Пожали друг другу руки и начали встречу: Зеленский принял Макрона в Мариинском дворце

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Мариинском дворце в Киеве начал встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, около 12:45 кортеж президента Франции прибыл под стены Мариинского дворца. На пороге здания почтенного гостя ждал Президент Украины. Лидеры пожали друг другу руки и зашли внутрь помещения.

Позднее пресс-служба офиса Президента сообщила, что встреча двух президентов официально начата. После переговоров, которые состоятся в Мариинском дворце, лидеры государств встретятся с представителями СМИ.

Что было ранее

Президент Франции Эммануэль Макрон утром во вторник начал свой визит в Украину.

Накануне Макрон пообщался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Переговоры длились более пяти часов. К слову, накануне в соцсетях обратили внимание на дистанцию за столом, где проходили переговоры Макрона и Путина.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Макрон Эмманюэль
Макрон Эмманюэль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.