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Глава МВД рассказал, какие еще сервисы вскоре “переедут” в онлайн

Глава МВД рассказал, какие еще сервисы вскоре “переедут” в онлайн

Денис Монастырский

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В настоящее время через сервис “Дія” уже можно сгенерировать справку об отсутствии судимости, в дальнейшем количество административных услуг, которые можно получить онлайн, будет расширяться. Об этом во время четвертого Diia Summit сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, в онлайн уже введено услуги по смене места регистрации и онлайн оформление надлежащего пользователя на авто, а также получение справки об отсутствии судимости.

Но на этом МВД и Миницифра не останавливаются.

Денис Монастырский анонсировал цифровые сервисы и услуги, которые будут внедряться в 2022 году в приложении “Дія”, а именно:
— перерегистрация авто;
— замена удостоверения водителя с доставкой на дом;
— подача заявления в Национальную полицию Украины через приложение “Дія”.

"Для меня принципиально, что Министерство внутренних дел является частью саммита, ведь цифровизация для меня равна сервису, а сервис равен безопасности. Поэтому фактически мы понимаем, что цифровизация разрывает связь между служащим и гражданином и делает услугу не только комфортной, но и снижает коррупционные факторы”, — отметил министр.

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Источник: УНН
Теги: МВД, Украина, Денис Монастырский
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