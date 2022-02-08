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Очередное заседание ТКГ состоится 9 февраля
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Глава МИД Испании едет в Украину: программа визита

Глава МИД Испании едет в Украину: программа визита

Хосе Мануэль Альбарес Буэно

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно 8-9 февраля совершит визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут поддержка Украины и сдерживание РФ от дальнейшей агрессии. Стороны также обсудят увеличение объемов торговли и инвестиций между Украиной и Испанией.

9 февраля в 10:20 Дмитрий Кулеба и Хосе Альбарес проведут совместную пресс-конференция в формате онлайн.

Добавим

На этой неделе федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 7-8 февраля совершит второй визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Также в Киев прибыли министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчек.

Более того - 8 февраля Украину посещает с визитом президент Франции Эммануэль Макрон.

Источник: УНН
Теги: Украина, Испания, визит
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