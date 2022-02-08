Сотрудничество в военной сфере и инфраструктурные проекты: что подписали после встречи Макрона и Зеленского

КИЕВ. 8 февраля. УНН. По результатам встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном был подписан ряд двусторонних документов. Подробнее о них информирует пресс-служба главы государства, передает УНН.

Детали

Так, по данным пресс-службы, сегодня в присутствии глав государств:

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и вице-президент по вопросам Евразии "Талес Интернэшнл САС" Кристоф Лановски подписали Меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и "Талес Интернэшнл САС".

Генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев и Кристоф Лановски скрепили подписями соглашение о сотрудничестве.

Гусев и Посол Франции в Украине Этьен де Понсен подписали совместное заявление ГК "Укроборонпром" и Посольства Французской Республики в Украине.

Временный исполняющий обязанности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук и президент группы Desautel Жером Десотель поставили подписи под Совместным заявлением о намерениях между ГСЧС и АО "Десотель" (Desautel SAS).

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин и председатель и генеральный директор компании Alstom Анри Пупар-Лафарж подписали Меморандум о взаимопонимании между АО "Украинская железная дорога" и Alstom Transport SA.

Зеленский во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров отметил, что сегодня во время переговоров с Макроном были финализированны договоренности и переведены в практическую стадию реализации очень важные проекты.

"Поставка 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 миллионов евро и поставки 370 единиц пожарно-спасательной техники с "Десотель Эшель Рифо" на 300 миллионов евро. Также реализуется проект по строительству, в частности в городе Николаеве, патрульных катеров для Государственной пограничной службы", - сообщил он.

Также по его словам Украина и Франция продолжат развивать сотрудничество с компанией Airbus по созданию национального авиаперевозчика.

"Кроме того, в рамках военно-технического сотрудничества между нашими государствами подписано соглашение между Укроборонпромом и французской компанией Thales. Также сегодня подписано совместное заявление Укроборонпрома с французской стороной относительно реформ оборонно-промышленного комплекса Украины", - рассказал Зеленский.

Что было раньше

Президент Франции Эммануэль Макрон утром во вторник начал свой визит в Украину.

Накануне Макрон пообщался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Переговоры длились более пяти часов. К слову, накануне в соцсетях обратили внимание на дистанцию за столом, где проходили переговоры Макрона и Путина.