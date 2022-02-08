Сотрудничество в военной сфере и инфраструктурные проекты: что подписали после встречи Макрона и Зеленского
КИЕВ. 8 февраля. УНН. По результатам встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном был подписан ряд двусторонних документов. Подробнее о них информирует пресс-служба главы государства, передает УНН.
Детали
Так, по данным пресс-службы, сегодня в присутствии глав государств:
- Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и вице-президент по вопросам Евразии "Талес Интернэшнл САС" Кристоф Лановски подписали Меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и "Талес Интернэшнл САС".
- Генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев и Кристоф Лановски скрепили подписями соглашение о сотрудничестве.
- Гусев и Посол Франции в Украине Этьен де Понсен подписали совместное заявление ГК "Укроборонпром" и Посольства Французской Республики в Украине.
- Временный исполняющий обязанности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук и президент группы Desautel Жером Десотель поставили подписи под Совместным заявлением о намерениях между ГСЧС и АО "Десотель" (Desautel SAS).
- Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин и председатель и генеральный директор компании Alstom Анри Пупар-Лафарж подписали Меморандум о взаимопонимании между АО "Украинская железная дорога" и Alstom Transport SA.
Зеленский во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров отметил, что сегодня во время переговоров с Макроном были финализированны договоренности и переведены в практическую стадию реализации очень важные проекты.
"Поставка 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 миллионов евро и поставки 370 единиц пожарно-спасательной техники с "Десотель Эшель Рифо" на 300 миллионов евро. Также реализуется проект по строительству, в частности в городе Николаеве, патрульных катеров для Государственной пограничной службы", - сообщил он.
Также по его словам Украина и Франция продолжат развивать сотрудничество с компанией Airbus по созданию национального авиаперевозчика.
"Кроме того, в рамках военно-технического сотрудничества между нашими государствами подписано соглашение между Укроборонпромом и французской компанией Thales. Также сегодня подписано совместное заявление Укроборонпрома с французской стороной относительно реформ оборонно-промышленного комплекса Украины", - рассказал Зеленский.
Что было раньше
Президент Франции Эммануэль Макрон утром во вторник начал свой визит в Украину.
Накануне Макрон пообщался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Переговоры длились более пяти часов. К слову, накануне в соцсетях обратили внимание на дистанцию за столом, где проходили переговоры Макрона и Путина.