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МВД усиливает украинско-французское экономическое сотрудничество: какие двусторонние документы подписаны и зачем

МВД усиливает украинско-французское экономическое сотрудничество: какие двусторонние документы подписаны и зачем

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня, 8 февраля, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и вице-президент по вопросам Евразии “Талес Интернэшнл САС” Кристоф Лановски подписали Меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и “Талес Интернэшнл САС”, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Также временно исполняющий обязанности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук и президент группы Desautel Жером Десотель поставили подписи под Совместным заявлением о намерениях между ГСЧС и АО “Десотель” (Desautel SAS).

Подписание стратегических документов состоялось в рамках встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Французской Республики Эммануэля Макрона.

Глава МВД Украины подчеркнул, что ряд последних экономических проектов, начатых с Францией, стал мощным толчком для вывода украинско-французских отношений на качественно новый партнерский уровень. Проекты активно реализуются в рамках деятельности Смешанной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, председателем украинской части которой является министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Реализация совместного проекта с компанией DESAUTEL предоставляет возможность поставки 370 единиц пожарной высотной техники для нужд ГСЧС, что существенно повысит пожарно-спасательные способности и значительно укрепит материально-техническую базу ГСЧС.

Напомним, в прошлом году был также подписан Рамочный Договор между Правительством Французской Республики и Правительством Украины относительно официальной поддержки усиления защиты населения, территорий и окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций.

Источник: УНН
Теги: МВД, Франция, Украина, Денис Монастырский
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