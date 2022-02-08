Москва разочарована, потому что Украина не давала письменных ответов на документы ОРДЛО - Гармаш

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Украина на сегодняшних заседаниях рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы не давала письменных ответов на документы представителей оккупационной власти отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а их заявления о том, что Киев обязался дать письменные ответы, не соответствуют действительности. Об этом в Facebook сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в украинской делегации на переговорах ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш, передает УНН.

Детали

По словам Гармаша, представители оккупантов направили ОБСЕ заявление о том, что на последний нормандской встрече политических советников Андрей Ермак якобы взял обязательство, что украинская сторона будет письменно отвечать на предложения ОРДЛО, но они выдали желаемое за действительное.

"Сегодня состоялось заседание политической робгруппы ТКГ. Никаких письменных ответов на документы ОРДЛО Украина не давала. Представитель России А. Дмитриевский настаивал:"Ермак говорил, что Украина будет реагировать на все предложения по урегулированию". Так мы и реагируем. Мы готовы обсуждать все предложения, которые находятся в работе ТКГ. Но договоренности о письменной форме таких реакций нет и не было. Читайте совместное коммюнике по итогам парижской встречи Н-4 - там об этом ни слова. В общем, Москва разочарована. Посмотрим, что будет на заседании ТКГ", - заявил Гармаш.

Напомним

Завтра, 9 февраля, состоится следующее заседание Трехсторонней контактной группы. На нем рассмотрят выполнение Минских соглашений, а также срочное поручение разработки плана действий по их выполнению.