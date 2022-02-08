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Разговор через бинокли и тайная вечеря: сеть заполонили мемы о "длинном столе переговоров" Путина и Макрона

Разговор через бинокли и тайная вечеря: сеть заполонили мемы о "длинном столе переговоров" Путина и Макрона

КИЕВ. 8 февраля. УНН. После переговоров президентов России Владимира Путина и Франции Эммануэля Макрона, которые происходили вчера, 7 февраля, соцсети взорвались мемами о длинном столе за которым они беседовали, пишет УНН.

Детали

Некоторые создатели мемов пошутили о том, что переговоры длились 5 часов именно из-за длины стола.



Опубликовали и видео на котором Макрон обращается к Путину через громкоговоритель.

Также, создатели мемов предположили, что на столе мог поместиться еще кто-то, а потому дорисовали фигуристов, персонажей некоторых мильтфильмив.

Нарисовали Путина и Макрона и игроками в теннис.


Также, стол переговоров превратили и в картину "Тайная Вечеря".



Некоторые пользователи сравнивали дистанцию между Макроном и Путиным с расстоянием от Земли до Луны.

Создатели фотожаб также пофантазировали будто Путин и Макрон пытаются увидеть друг друга в бинокли.



Также, на стол переговоров добавили главу Чечни Рамзана Кадырова, который танцует национальный танец.

Напомним

Ранее, президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры длились более пяти часов.

По итогам переговоров Макрон также заявил, что США, ЕС и НАТО продолжат переговоры по деэскалации ситуации вокруг Украины и сказал, что ближайшие дни станут решающими.

Он также заявил, что гарантии безопасности необходимо предоставить Украине и всему региону.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Франция, Украина, Эммануэль Макрон
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