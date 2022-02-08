Активисты пришли к столичному депутату Кулебе с требованием объяснить происхождение состояния

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня, 8 февраля, возле общественной приемной депутата Киевсовета от "Слуги народа" Евгении Кулебы на улице Стрелецкой, 28 состоялась многочисленная акция протеста членов общественной организации "Спортсмены за будущее Украины", передает УНН со ссылкой на UBR.

Детали



Протестующие подчеркнули, что сейчас, когда государство находится под угрозой очередной вооруженной эскалации со стороны России депутаты продолжают обогащаться за счет обычных людей. В то время как накануне выборов в 2020 году Кулеба рьяно обещала бороться за экологию Киева, считают активисты, единственное, что получила госпожа Евгения - деньги на улучшение своей жизни.

Один из участников акции детализировал цель собрания: "Мы пришли в общественную приемную депутата Кулебы, чтобы спросить, откуда у нее взялось состояние, которым она щеголяет в социальных сетях. Хотя, согласно официальным декларациям, она бедна, как церковная мышь. Мы, как члены общественной организации, требуем от госпожи Евгении объяснений, почему она не выполняет своих предвыборных обещаний, в частности относительно помощи спортсменам и опеки строительства спортивных сооружений? Также она рассказывала, что будет заниматься экологией Киева, впрочем, именно на этой теме она, видимо, и стремительно разбогатела. В частности, получила незадекларированные: автомобиль Tesla, бриллианты, брендовую одежду и эксклюзивную коллекция женских сумочек общей стоимостью не менее чем на 300 тысяч долларов. Если она не сможет объяснить происхождение своего состояния и почему его не внесено в декларации, мы обязательно продолжим наши акции под зданием Киевсовета, под другими государственными органами и под их домом в Киеве, где Кулеба зарегистрирована частной предпринимательницей - улица Михайловская, 24-в, это неподалеку от Михайловской площади. Также мы направим письменные запросы в НАПК и НАБУ, чтобы государственные органы также поинтересовались у госпожи Евгении ее несоответствующим действующей должности состоянием. Итак, мы ждем ответа от государственных органов".

Ранее СМИ сообщали, что все имущество Евгении Кулебы отсутствует в декларации, у нее самой нет ни квартиры, ни машины, ни ценностей. Впрочем, просмотрев соцсети женщины, журналисты подсчитали, что стоимость только одних премиальных брендовых сумочек, с которыми она позирует на фото, составляет 310 тысяч гривен.