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Зеленский уволил Дещицу с должности посла в Польше

Зеленский уволил Дещицу с должности посла в Польше

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности посла Украины в Республике Польша, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Цитата

"Уволить Дещицу Андрея Богдановича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Польша", - говорится в указе №43/2022.

Добавим

Новым послом Украины в Польше назначено Василия Зварыча.

"Назначить Зварыча Василия Богдановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша", - говорится в указе №44/2022.

Ранее

В 2014 году Андрей Дещица, который тогда был и. о. министра иностранных дел Украины, во время событий под посольством Российской Федерации 14 июня в Киеве вместе с митингующими спел песню о Владимире Путине.

В РФ резко отреагировали на действия Дещицы и отметили, что украинский дипломат - "отрезанный ломоть".

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Владимир Зеленский
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