Президент Украины назначил нового главу Киевской ОГА

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кулебу председателем Киевской областной государственной администрации (ОГА). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис президента.

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“Назначить Кулебу Алексея Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации”, — говорится в президентском указе № 48/2022 от 8 февраля 2022 года.

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Зеленский уволил с должности главы Киевской ОГА Василия Володина.