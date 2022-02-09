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Президент Украины назначил нового главу Киевской ОГА

Президент Украины назначил нового главу Киевской ОГА

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кулебу председателем Киевской областной государственной администрации (ОГА). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис президента.

Цитата

“Назначить Кулебу Алексея Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации”, — говорится в президентском указе № 48/2022 от 8 февраля 2022 года.

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Зеленский уволил с должности главы Киевской ОГА Василия Володина.

Источник: УНН
Теги: ОГА, Владимир Зеленский
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