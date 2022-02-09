Глава дипломатии ЕС Боррель сомневается в возможности вторжения России в Украину

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не считает возможным вторжение России в Украину. Об этом он заявил во вторник, 8 февраля, на мероприятии, которое проводило посольство Франции в США, пишет УНН.

Цитата:

“Я бы не сказал, что мы стоим на краю полномасштабной войны в стиле Второй мировой. Потому что я не верю, что Россия вторгнется в Украину - как Гитлер вторгся в Советский Союз в 1941 году”, — заявил Боррель, которого цитирует DW.

Боррель назвал конфликт вокруг Украины "самым критическим моментом со времени холодной войны". По его мнению, Москва оказывает давление на Киев с целью создать повод "сесть и поговорить" о том, что для нее важно, то есть, участвовать в переговорах по безопасности в Европе.

Дополнение

Ранее Боррель заявил, что любая дискуссия относительно Украины в рамках диалога по безопасности с Россией нуждается в присутствии Киева за столом переговоров.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.