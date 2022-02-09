В Белом доме не поддерживают идеи наложения немедленных санкций на "Северный поток-2"

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во время брифинга, что администрация президента США не соглашается с идеей эффективности срочных санкций против газопровода "Северный поток-2", поскольку ограничение является рычагом воздействия на РФ на фоне угрозы российского вторжения в Украину, пишет УНН.

Цитата:

"Есть разногласия — я не уверена, что это то, о чем вы спрашиваете, но — между нами и некоторыми в Конгрессе, кто предполагает, что санкции против "Северного потока-2" сейчас будут эффективными. Мы не согласны. Мы считаем, что это точка влияния, и что объяснение того, что это не будет продолжено, если Россия вторгнется, является точкой влияния. И именно поэтому мы идем тем путем, которым идем", - указала она.

"Мы не думаем, что такой подход сработает", - добавила Псаки, отвечая на вопрос, зачем вообще позволять проекту трубопровода "идти вперед", ставя в зависимость от возможности вторжения.

Детали

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что "Северный поток — 2" сейчас не работает. "Мы согласны с тем, что это точка давления на президента Путина и россиян. Немецкие регулирующие органы приостановили сертификацию трубопровода. И мы очень четко заявили в частном порядке, как и публично, о том, что это не будет продолжаться, если Россия вторгнется", - добавила она.

Дополнение

Газопровод “Северный поток-2”, которым руководит российский “Газпром”, был завершен в сентябре, и он ждет на окончательную сертификацию от немецкого сетевого агентства, которое заявило, что в первой половине 2022 года никакого решения не будет принято.

На то, что трубопровод стоимостью 11 миллиардов долларов, которым руководит российская государственная газовая компания “Газпром”, немецкие регулирующие органы могут одобрить в середине года, надеется исполнительный директор Uniper, одной из пяти европейских энергетических компаний, которые помогают финансировать трубопровод.

Соединенные Штаты, а также некоторые европейские страны, включая Украину и Польшу, выступают против трубопровода, что лишит Киев получения оплаты за транзит, а также усилит влияние Москвы на Европу, где цены на газ стремительно растут.

Так, Европа борется с энергетическим кризисом, в результате которого цены на газ и электроэнергию побили несколько рекордов за последние несколько месяцев. Запасы газа на континенте уже достигли самого низкого уровня более чем за десятилетие, а два самых холодных месяца в году в разгаре.

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на власти с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что “Северный поток - 2” может быть запущен “на следующий день после” такого одобрения.

Глава МЭА Фатих Бироль обвинил Россию в энергетическом кризисе, который наносит ущерб экономике по всей Европе.