Расширение программы "еПоддержка" и введение е-удостоверений ветерана: повестка дня Кабмина

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины на заседании в среду, 9 февраля, планирует рассмотреть, в частности, расширение услуг в программе "еПоддержка" и введение электронных удостоверений для ветеранов войны. Об этом информирует УНН со ссылкой на повестку дня Кабмина.

Детали

Правительство планирует расширить программу "еПоддержка":

- предоставлением дополнительной помощи в размере 500 грн в случае введения бустерной дозы вакцины;

- увеличением срока действия счета для получения помощи, а также срока использования помощи с четырех до девяти месяцев со дня начисления средств на счета;

- предоставлением возможности использования помощи гражданами в возрасте от 60 лет и людям с инвалидностью I и II группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг и приобретение лекарств.

Кроме этого, правительство планирует одобрить ряд проектов постановлений, в том числе:

- об образовании взрослых;

- о назначении государственной стипендии имени Левка Лукьяненко;

- о назначении стипендий президента Украины для выдающихся спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров;

- о назначении стипендий президента Украины для выдающихся спортсменов Украины по неолимпийским видам спорта и их тренеров;

- некоторые вопросы осуществления обществами оборонно-промышленного комплекса экспорта, импорта товаров военного назначения и товаров со сведениями, которые содержат государственную тайну;

- о внесении изменений к некоторым постановлений Кабинета Министров Украины относительно государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей;

- некоторые вопросы обеспечения функционирования эффективной системы закупок лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним и государственной компенсации вреда;

- о внесении изменения в пункт 4 положения о Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

- о внесении изменения в порядок функционирования электронной системы здравоохранения;

- вопросы обеспечения реализации закона Украины “Об электронных коммуникациях";

- о внесении изменений в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для проведения всеукраинских и международных олимпиад в сфере образования, всеукраинского конкурса “Учитель года";

- об образовании межрегионального территориального органа и ликвидации территориальных органов Государственной миграционной службы;

- о внесении изменений в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выполнения программы “Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиямиˮ;

- о внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Украины относительно электронной системы здравоохранения.

Также правительство предлагает рассмотреть ряд распоряжений, в частности:

- об утверждении инвестиционного плана публичного акционерного общества “Государственная акционерная компания “Лекарства Украины” на 2021 — 2025 годы;

- об утверждении консолидированного финансового плана публичного акционерного общества “Государственная акционерная компания “Лекарства Украины” на 2022 год;

- об утверждении плана мероприятий ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя в 2022 году;

- о подписании протокола между Кабинетом Министров Украины и правительством Грузии о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Грузии о сотрудничестве в области правительственной связи от 28 октября 1997 года.

Напомним

Ранее премьер министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что людям с инвалидностью разрешат покупать лекарства за "ковидную" тысячу.



