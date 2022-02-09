Финский депутат подал в отставку после слов, что Украина не вступит в НАТО

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Мика Ниикко подал в отставку после сообщения в Twitter о том, что Украина не станет членом НАТО, пишет УНН со ссылкой на Yle.

Детали

Ниикко сообщил о будущей отставке во вторник вечером. Он сказал, что уйдет с поста председателя комитета по иностранным делам на заседании комитета 9 февраля.

Сообщается, что депутат объявил о своей отставке с поста председателя комитета по иностранным делам в связи с опубликованным накануне комментарием об Украине.

Так, 8 февраля Ниикко написал в Twitter, что "президент Франции должен прямо сказать, что Украина не вступит в НАТО", пишет издание. Комментарий быстро вызвал негативную реакцию, поскольку противоречит внешней политике Финляндии. Позже он извинился за свои слова.

Ниикко заявил Yle, что поддержит суверенитет Украины.

“Я очень небрежно сформулировал это сообщение в Twitter. Комментировать, может ли Украина подать заявку на членство в НАТО, не собирался. Украина имеет полное право принимать собственные решения", - сказал депутат.

Что было ранее

Накануне Президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге в Киеве заявил, что никогда не использовал формулировку “финляндизация” Украины.

“Финляндизация " означала бы, что Украина никогда не станет членом НАТО, а Россия сможет значительно влиять на ее политический выбор.