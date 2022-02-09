Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в холодной войне – Кулеба

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в холодной войне, поэтому сегодня речь идет о защите не только Украины, но всей безопасности Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Альбаресом, передает корреспондент УНН.

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"Без преувеличения, Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в холодной войне, поэтому сегодня речь идет о защите всей архитектуры безопасности Европы. От того, как большое европейское сообщество пройдет этот кризис, будет зависеть будущее европейской безопасности и каждой отдельной европейской страны", - заявил Кулеба.

Детали

По его словам, единственной действенной стратегией преодоления российского кризиса безопасности является эффективное сдерживание Москвы благодаря единству и принципиальности Европы и готовности к жестким действиям.

В этом контексте важно, что ЕС и США уже завершили работу над санкционным пакетом, который содержит "беспрецедентно болезненные для России решения", добавил он.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия поставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января.

После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела ответа Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех основных требований, в частности нерасширения НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.