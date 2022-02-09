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Деньги на лекарства и 500 грн за бустер: правительство расширило "еПоддержку"

Деньги на лекарства и 500 грн за бустер: правительство расширило "еПоддержку"

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины сегодня на заседании принял решение расширить программу "еПоддержка", чтобы пенсионеры могли тратить деньги на лекарства и коммуналку, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Предусматривается внесение изменений в порядок оказания помощи "еПоддержка" и порядок использования средств путем того, чтобы изменить ее, дать возможность приобрести лекарства людям с инвалидностью I и II группы, осуществлять оплату услуг ЖКХ гражданам от 60 лет и людям с инвалидностью I и II группы и предоставить дополнительную помощь в размере 500 грн в случае получения бустерной дозы", - сказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко во время презентации постановления.

Детали

Она сообщила, что будет просить один день на доработку для того, чтобы согласовать с Минсоцполитики и Минцифрой даты введения в действие постановления.

Правительство поддержало постановление с однодневной доработкой.

Добавим

На прошлом заседании правительство одобрило постановление, которое позволяет подросткам в возрасте от 14 до 18 лет тратить деньги за вакцинацию от COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Кабмин
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