Правительство определило своих кандидатов в комиссию по отбору директора НАБУ

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Кабинет министров Украины определился с кандидатами в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ, передает корреспондент УНН.

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“Сегодня мы с вами на рядовом совещании провели обсуждения представленных министрами кандидатур в состав комиссии, которая будет осуществлять отбор директора НАБУ. Предлагается по итогам этого протокольного совещания принять решение Кабинета министров до решения заседания Кабинета министров”, — сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов во время заседания.

Детали

По его словам, предлагается с учетом результатов обсуждения во время правительственного совещания 9 февраля в соответствии с требованиями п. 1 ч. 3 ст. 7 ЗУ "О Национальном антикорупйионном бюро", учитывая предложения МВД, Минэкономики и Минюста, определить в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ:

первого проректора Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Кучерявенко Николая Петровича,

заведующего кафедрой уголовного процесса Академии адвокатуры Украины Легких Кирилла Викторовича,

адвоката, управляющего партнера адвокатского объединения Ассирия Савчука Алексея Сергеевича, которого делегировал Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара.

Ранее

В январе правительство начало формирование конкурсной комиссии, которая будет выбирать нового директора Национального антикоррупционного бюро вместо Артема Сытника.

Так, 26 января КМУ поручил Министерству внутренних дел Украины, Министерству юстиции Украины и Министерству экономики Украины до 1 февраля представить предложения в отношении трех человек, которые войдут в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ.

Там напомнили, что директор НАБУ назначается на должность Кабинетом министров в соответствии с результатами открытого конкурсного отбора.