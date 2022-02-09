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Правительство определило своих кандидатов в комиссию по отбору директора НАБУ

Правительство определило своих кандидатов в комиссию по отбору директора НАБУ

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Кабинет министров Украины определился с кандидатами в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Сегодня мы с вами на рядовом совещании провели обсуждения представленных министрами кандидатур в состав комиссии, которая будет осуществлять отбор директора НАБУ. Предлагается по итогам этого протокольного совещания принять решение Кабинета министров до решения заседания Кабинета министров”, — сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов во время заседания.

Детали

По его словам, предлагается с учетом результатов обсуждения во время правительственного совещания 9 февраля в соответствии с требованиями п. 1 ч. 3 ст. 7 ЗУ "О Национальном антикорупйионном бюро", учитывая предложения МВД, Минэкономики и Минюста, определить в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ:

  • первого проректора Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Кучерявенко Николая Петровича,
  • заведующего кафедрой уголовного процесса Академии адвокатуры Украины Легких Кирилла Викторовича,
  • адвоката, управляющего партнера адвокатского объединения Ассирия Савчука Алексея Сергеевича, которого делегировал Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара.

Ранее

В январе правительство начало формирование конкурсной комиссии, которая будет выбирать нового директора Национального антикоррупционного бюро вместо Артема Сытника.

Так, 26 января КМУ поручил Министерству внутренних дел Украины, Министерству юстиции Украины и Министерству экономики Украины до 1 февраля представить предложения в отношении трех человек, которые войдут в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ.

Там напомнили, что директор НАБУ назначается на должность Кабинетом министров в соответствии с результатами открытого конкурсного отбора.

Источник: УНН
Теги: НАБУ
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