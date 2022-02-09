Кабмин одобрил ряд кадровых решений: список уволенных и назначенных

КИЕВ. 9 фФевраля. УНН. Кабинет министров Украины согласовал увольнение Игоря Волкова с должности председателя Чугуевской районной государственной администрации Харьковской области. Об этом по итогам правительственного заседания сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

По словам Мельничука, правительство согласовало назначение:

- Горвата Георгия Андреевича заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации;

- Иванча Василия Васильевича заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации;

- Петеи Юдиты Оттовны заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации;

- Ковальской Виты Владимировны заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации;

- Литвина Юрия Николаевича на должность директора государственного предприятия водных путей “Укрводпуть”.

Кроме того, сегодня Кабмин уволил и согласовал увольнение:

- Левчука Владимира Алексеевича с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации;

- Волкова Игоря Анатольевича с должности председателя Чугуевской районной государственной администрации Харьковской области;

- Раины Юрия Ивановича с должности председателя Харьковской районной государственной администрации Харьковской области.

Правительство временно возложило исполнение обязанностей:

- государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики Украины на Лещука Юрия Витальевича;

- председателя правления частного акционерного общества “Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта” на Слипенького Владимира Владимировича.

Что было раньше

Как писал УНН, во время прошлого заседания Кабинет Министров Украины согласовал увольнение председателя Киевской областной государственной администрации.