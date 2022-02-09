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Кабмин одобрил ряд кадровых решений: список уволенных и назначенных

Кабмин одобрил ряд кадровых решений: список уволенных и назначенных

КИЕВ. 9 фФевраля. УНН. Кабинет министров Украины согласовал увольнение Игоря Волкова с должности председателя Чугуевской районной государственной администрации Харьковской области. Об этом по итогам правительственного заседания сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

По словам Мельничука, правительство согласовало назначение:

- Горвата Георгия Андреевича заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации;

- Иванча Василия Васильевича заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации;

- Петеи Юдиты Оттовны заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации;

- Ковальской Виты Владимировны заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации;

- Литвина Юрия Николаевича на должность директора государственного предприятия водных путей “Укрводпуть”.

Кроме того, сегодня Кабмин уволил и согласовал увольнение:

- Левчука Владимира Алексеевича с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации;

- Волкова Игоря Анатольевича с должности председателя Чугуевской районной государственной администрации Харьковской области;

- Раины Юрия Ивановича с должности председателя Харьковской районной государственной администрации Харьковской области.

Правительство временно возложило исполнение обязанностей:

- государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики Украины на Лещука Юрия Витальевича;

- председателя правления частного акционерного общества “Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта” на Слипенького Владимира Владимировича.

Что было раньше

Как писал УНН, во время прошлого заседания Кабинет Министров Украины согласовал увольнение председателя Киевской областной государственной администрации.

Источник: УНН
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