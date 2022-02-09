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СНБО собирают на выездное заседание в Харькове 11 февраля

СНБО собирают на выездное заседание в Харькове 11 февраля

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в Харькове созывает Президент Владимир Зеленский 11 февраля, сообщает УНН со ссылкой на информацию Аппарата СНБО.

Цитата:

"Согласно решению Президента Украины В. Зеленского 11 февраля 2022 года в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация)", - говорится в сообщении.

Детали

Ориентировочно в 17:30 в тот же день анонсирован брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

Ранее

Перед этим заседание СНБО было 24 января. Обсуждали в том числе российскую угрозу.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Харьков и Харьковская область
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