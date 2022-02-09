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Минреинтеграции возобновило работу Межведомственной комиссии по вопросам применения и реализации норм МГП в Украине

Минреинтеграции возобновило работу Межведомственной комиссии по вопросам применения и реализации норм МГП в Украине

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Вчера, впервые за долгое время, под председательством вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам применения и реализации норм международного гуманитарного права в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Детали

По словам Ирины Верещук, Комиссия станет эффективным инструментом для выработки совместных решений, обеспечения взаимодействия органов государственной власти, платформой для объединения их усилий и определения путей и способов решения проблемных вопросов, площадкой сотрудничества украинских институтов гражданского общества, выдающихся ученых и представителей международных организаций.

Так, на заседании утвержден регламент Комиссии, координаторов и персональный состав четырех рабочих групп. В частности, на рабочую группу по вопросам защиты пострадавших в результате вооруженного конфликта возложены приоритетные задачи по разработке законопроекта относительно оказания гуманитарной помощи в кризисных ситуациях, а также проработка законопроекта касательно конвалидации сделок, недействительность которых связана с их осуществлением на временно оккупированных территориях.

Кроме того, решено определить приоритеты в деятельности по другим направлениям до следующего заседания.

Источник: УНН
Теги: Украина, Ирина Верещук
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