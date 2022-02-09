Кулеба: Макрон приехал в Украину не с предложениями, а с идеями

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Украину не с предложениями относительно деэскалации российской агрессии, потому что во время визита французский лидер обсудил с президентом Украины идеи решения этой ситуации. Об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

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“Разговор вчера между президентами был очень конкретный... Президент Макрон приехал с мыслями, а не с предложениями... Вчера было обсуждение идей, но это не было обсуждение конкретных предложений”, - заявил Кулеба.

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Кулеба объяснил, что Франция не выдвигала конкретных предложений для решения ситуации. Сейчас дипломатические отношения находятся в той фазе, когда стороны, общаясь друг с другом, стараются максимально понять границы допустимых компромиссов и шагов, которые нужно сделать для того, чтобы вывести ситуацию из “тупика”.

Он добавил, что стороны подробно “прошлись по всех нюансах" ситуации вокруг Украины.

“Я также провел два часа с министром иностранных дел Франции, и мы очень подробно прошлись по всем элементам текущей ситуации. Именно для того я это сделал, чтобы мой коллега понял риски и последствия, связанные с любым шагом на пути мирного урегулирования. Чтобы они понимали не только текст Минских соглашений, но и контекст, в котором сейчас находимся мы, как государство”, - добавил Кулеба.

Добавим

Президент Франции Эммануэль Макрон утром 8 февраля начал свой визит в Украину.

Накануне Макрон пообщался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Переговоры длились более пяти часов.

К слову, в соцсетях обратили внимание на дистанцию между Макроном и Путиным.