Знаем, с кем надо работать: Кулеба в очередной раз исключил переговоры с главарями ОРДЛО

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз исключил прямые переговоры с главарями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Во время пресс-конференции глава украинского МИД заявил, что Киев будет вести переговоры только с официальными представителями России Дмитрием Козаком и Борисом Грызловым, передает корреспондент УНН.

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"Мы не планируем вести прямые переговоры с главарями ОРДЛО. Мы прекрасно знаем фамилии людей, с которыми нужно работать, — это господин Козак в нормандском формате и господин Грызлов как глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе. Все остальное, какие у них там ФИО — это нас не интересует", — заявил Кулеба.

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Ранее представитель отдельных районов Донецкой области в украинской делегации на переговорах ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш сообщил, что Украина на сегодняшних заседаниях рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы не давала письменных ответов на документы представителей оккупационной власти отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а их заявления о том, что Киев обязался предоставить письменные ответы, не соответствуют действительности.



