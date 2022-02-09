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В Украину едет глава ОБСЕ Збигнев Рау. Будет говорить об усилиях для деэскалации на границах Украины

В Украину едет глава ОБСЕ Збигнев Рау. Будет говорить об усилиях для деэскалации на границах Украины

Збигнев Рау

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау 9-11 февраля посетит Украину с визитом по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

По данным МИД, визит в Украину станет первой зарубежной поездкой Збигнева Рау как действующего главы ОБСЕ.

10 февраля Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау проведут переговоры, во время которых обсудят усилия для деэскалации ситуации безопасности возле государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины, активизацию политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, побуждение Российской Федерации к выполнению ее обязательств в рамках мирного урегулирования.

10 февраля в 11:45 Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау проведут совместную пресс конференции в онлайн формате.

Добавим

На этой неделе федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 7-8 февраля совершила второй визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Также в Киев прибыли министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчек.

Более того - 8 февраля Украину посетил с визитом президент Франции Эммануэль Макрон.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, МИД, Украина
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