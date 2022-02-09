Выдвинули новое требование: для открытия КПВВ на Донбассе боевики хотят "прямых контактов" с украинскими санврачами

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Для открытия КПВВ на Донбассе оккупанты требуют медицинских контактов украинской стороны на уровне санитарных врачей. Об этом на своем Facebook сообщает представитель отдельных районов Донецкой области в украинской делегации на переговорах ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш, передает УНН.

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“На гуманитарной подгруппе "республики" придумали новый повод не открывать КПВВ. Дейнего с Никаноровой требуют прямых контактов санитарных врачей ОРДЛО и Украины "для решения проблемы коронавирусных ограничений". Это звучит странно, поскольку еще в конце года Украина со своей стороны сняла все ограничения для въезда, связанные с COVID", - написал Гармаш.

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По словам Гармаша, украинская сторона не требует от жителей ОРДЛО никаких справок о вакцинации.

"Поэтому, непонятно, как наши санитарные врачи могут повлиять на то, чтоб ОРДЛО сняли такие ограничения со своей стороны. Просто снимите их также как мы, и все", - добавил он.

Гармаш также заявил, что вопрос обмена пленными остается открытым, поскольку боевики “требуют то процессуальной очистки тех, кого мы им уже передали, то вообще принятия закона об амнистии”.

“Хотя одно с другим абсолютно не вяжется. То есть, просто нет политической воли сделать то, что Россия обязалась выполнить, подписавшись под Минском”, - добавил Гармаш.

Добавим

8 февраля состоялось заседание рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы.

Сообщалось, что Украина не давала письменных ответов на документы представителей оккупационной власти отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а их заявления о том, что Киев обязался дать письменные ответы, не соответствуют действительности.