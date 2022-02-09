Байден провел разговор с Макроном после его визитов в Москву и Киев

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент США Джо Байден провел разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном после его визитов в Москву и Киев. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает УНН.

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"Президент поговорил с президентом Макроном этим утром. Я ожидаю, что он поговорит с целым рядом других европейских коллег в течение недели", - заявила Псаки.

Детали

Ожидается, что Байден в течение этой недели проведет переговоры и с некоторыми другими европейскими коллегами.

По словам Псаки, Вашингтон пока не может сказать, насколько успешной для США была встреча Макрона и Путина.

Она добавила, что Белый Дом обращает внимания не на сообщения об итогах встречи, а на шаги России по деэскалации.

"На что мы обращаем внимание, так это не на сообщения об итогах встречи, а на то, предпринимает ли Россия шаги по деэскалации. Она этого не делает", - заявила пресс-секретарь.

Добавим

На днях сообщалось о том, что президент США Джо Байден планирует в ближайшее время переговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 февраля пообщался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Переговоры длились более пяти часов.

Впоследствии Макрон заявил, что визитом в Москву стремился избежать эскалации конфликта РФ и Украины, и эта цель для него выполнена.

8 февраля Макрон прибыл с официальным визитом в Украину.