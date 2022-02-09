Вторая птичка за сутки: в Украину прибыл 10-й самолет с военной техникой из США

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В аэропорт "Борисполь" сегодня вечером прибыл 10-й самолет с военной помощью от США. Это второе воздушное судно за сутки, сообщает УНН со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

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"Сегодня "день открытых дверей" в аэропорту "Борисполь". Сразу за 9-й птицей из США прилетела 10-я", - написал Резников.

Детали

Резников добавил, что самолет доставил более 80 тонн боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Несколько часов назад в "Борисполь" приземлился 9-й самолет с военной помощью от Британии. Воздушное судно доставило грузы и оборудование для сил территориальной обороны ВСУ.



Кроме того, сегодня, 9 февраля, в Украину прибыл самолет с военно-технической помощью от Великобритании.