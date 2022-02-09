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Новости: Политика
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Дания не будет передавать оружие Украине, потому что ракеты оказались старыми

Дания не будет передавать оружие Украине, потому что ракеты оказались старыми

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Министр обороны Дании Мортен Бодсков сообщил, что его страна не будет поставлять оружие Украине на фоне угрозы российского вторжения, потому что ракеты Stinger, которые хранятся на складах, оказались слишком старыми, передает УНН со ссылкой на The Copenhagen Post.

Детали

По словам Бодскова, 400 ракет Stinger, поставка которых обсуждалась, оказались слишком старыми. Также он подчеркнул, что Дания не намерена отправлять другое вооружение.

В то же время из-за угрозы эскалации конфликта в Европе правительство повысило уровень готовности обороны. А также перебросило два истребителя F-16 на остров Борнхольм для защиты воздушного пространства Дании.

Напомним

В аэропорт “Борисполь” прибыл 10-й самолет с военной помощью от США.

Источник: УНН
Теги: Украина, Дания
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