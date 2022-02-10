КИЕВ. 10 февраля. УНН. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал цели Украины на переговорах в Берлине. В частности, речь пойдет об открытии КПВВ и освобождении пленных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Офиса президента Украины.

Детали

Ермак считает, что одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров государств-участников Нормандского формата будет разблокирования работы Трехсторонней контактной группы для дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе.

Украинская сторона будет также предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны.

“Представители Украины будут обязательно поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ на линии разграничения”, — подчеркнул руководитель Офиса президента.

Также он добавил, что на сегодня Украина является центром принятия решений по безопасности на европейском континенте и “имеет большую международную поддержку”.

Напомним

После встречи советников “нормандской четверки”, которая состоится 10 февраля в Берлине, есть возможность для встречи лидеров стран “нормандского формата” (Украина, Россия, Германия и Франция).