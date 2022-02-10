Сегодня в Берлине состоится встреча советников “нормандской четверки”

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сегодня в Берлине состоятся переговоры в нормандском формате. Советники лидеров Украины, России, Франции и Германии продолжат дискуссию об урегулировании конфликта на Донбассе через две недели с прошлой встречи, информирует УНН.

Детали

Сегодня в Берлине пройдет очередной раунд переговоров в нормандском формате. Его анонсировали во время парижской встречи советников “четверки” две недели назад.

Как отмечается, соберется тот же состав участников — политические советники глав государств. Украину на переговорах представит Андрей Ермак. От России на встрече будет присутствовать Дмитрий Козак, от Германии Йенс Плетнер, от Франции — Эммануэль Бонн.

Для украинской стороны на встрече приоритетными являются вопросы безопасности и выполнения Минских соглашений. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о неизменной позиции на переговорах и подчеркнул, что Украина не будет вести ни одного прямого диалога с ОРДЛО.

Министр назвал задачей максимум встречи разблокирование работы Трехсторонней контактной группы по Донбассу. А как минимум — продолжение работы нормандского формата и планирование новых встреч, что показало бы намерение России оставаться в дипломатическом треке отношений.

Заместитель председателя украинской делегации в ТКГ Андрей Костин главным ожиданием от предстоящей встречи назвал разблокировка Россией решения гуманитарных вопросов. Также по его словам, на переговорах поднимут вопрос необходимости соблюдения “режима тишины” на Донбассе.

Переговорщик от РФ Дмитрий Козак сообщил, что встреча в Берлине должна стать продолжением контактов, которые произошли во время парижских переговоров советников “Нормандии”. Он отметил, что стороны попытаются “найти решения по всем проблемам, которые не решены”.

Напомним

Ермак назвал целые Украины на переговорах в Берлине.