Сенаторы США призвали Байдена предоставлять Украине больше разведданных

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Члены комитета по вопросам разведки американского сената призвали президента США Джо Байдена предоставлять Украине максимально возможный доступ к разведывательным данным на фоне угрозы вторжения России в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на письмо сенаторов.

Детали

Сенаторы отметили, что президент России Владимир Путин угрожает свободе и безопасности украинцев, которые демонстрируют готовность действовать ради защиты собственного суверенитета, свободы и демократически избранного правительства.

"Просим США поделиться с Украиной большим объемом разведывательной информации. Россия является агрессором, и мы должны вооружить Украину важной информацией, необходимой для ее защиты. Это отвечает интересам национальной безопасности США, а также интересам наших союзников и партнеров в регионе", — говорится в сообщении.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.

Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.