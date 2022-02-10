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Сенаторы США призвали Байдена предоставлять Украине больше разведданных

Сенаторы США призвали Байдена предоставлять Украине больше разведданных

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Члены комитета по вопросам разведки американского сената призвали президента США Джо Байдена предоставлять Украине максимально возможный доступ к разведывательным данным на фоне угрозы вторжения России в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на письмо сенаторов.

Детали

Сенаторы отметили, что президент России Владимир Путин угрожает свободе и безопасности украинцев, которые демонстрируют готовность действовать ради защиты собственного суверенитета, свободы и демократически избранного правительства.

"Просим США поделиться с Украиной большим объемом разведывательной информации. Россия является агрессором, и мы должны вооружить Украину важной информацией, необходимой для ее защиты. Это отвечает интересам национальной безопасности США, а также интересам наших союзников и партнеров в регионе", — говорится в сообщении.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.

Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Джо Байден
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