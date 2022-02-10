В Пентагоне не исключили участие военных во время эвакуации граждан США из Украины

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Военных Соединенных Штатов могут использовать для помощи в эвакуации граждан США из Украины. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

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"Я не могу исключить тот факт, что эти солдаты (82-й воздушно-десантной дивизии США – ред.) могут быть использованы в какой-то степени для помощи при эвакуации по ту сторону этой границы. И, конечно же, они будут к этому готовы", — сказал Кирби.

Детали

Речь идет о дивизии американских военных, которых США направили в Польшу.

В то же время, по словам Кирби, пока не принимают никаких мер по использованию военных средств для эвакуации американских граждан из Украины.

Добавим

СМИ накануне сообщили, что войска США в Польше готовятся помочь американским гражданам, которые могут убежать, если Россия вторгнется в Украину.

Что было раньше

3 февраля в Пентагоне отметили, что США собираются перебросить вскоре почти тысячи американских военных из Германии в Румынии, а также еще две тысячи — из США до ФРГ и Польши.

Как стало известно в конце прошлой недели, США начали направлять дополнительные военные силы в Польшу. 5 февраля на территорию государства прибыла первая передовая группа в составе 82 дивизии США.

7 февраля в Польшу прибыла большая часть военных, которые направили США.